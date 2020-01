Começa hoje a festa de aniversário de São João do Ivaí

A festa dos 55 anos de emancipação política administrativa de São João do Ivaí acontece neste final de semana com várias atrações. A abertura será nesta sexta-feira (17), a partir das 22h00, no Estádio Municipal, com entrada gratuita. O show será da dupla Júlia e Rafaela.

O prefeito Fábio Hidek Miura convida a população da cidade e de toda a região para prestigiar. “Será um momento de confraternização e muita alegria para celebrarmos o aniversário de São João, que foi no dia 20 de dezembro. Está tudo pronto para receber o público e mesmo com chuva está confirmada as atrações”, disse Hidek.

Apesar da previsão do tempo indicar chuva para esta sexta-feira, não é aguardado um grande volume para o final de semana, dando tranquilidade para a realização de toda a programação. Além do show, a população terá à sua disposição barracas de alimentação e bebidas e parque de diversões. Não será permitido entrar no recinto com bebidas.

A festa continuará no sábado (18) com show de João Neto e Frederico e no domingo (19), com Conrado e Aleksandro.