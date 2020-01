Capitão da PM de Rolândia morre após ser atropelado por ônibus

Um capitão da Polícia Militar, nascido em Rolândia, morreu nesta quinta-feira (16) atropelado, em Curitiba. Wagner Frank Freire, de 47 anos, foi atropelado por um ônibus biarticulado no início da noite ao atravessar a avenida João Gualberto.

O acidente próximo a um semáforo, nas proximidades do cruzamento com a rua Augusto Severo, na capital do estado. Ele chegou a ser socorrido pelo Siate, levado ao hospital com ferimentos graves, mas não resistiu e morreu.

Em Rolândia, ele pertenceu à equipe do 15º Batalhão de Polícia Militar. Atualmente, ele era comandante da 1º Cia do 20ª Batalhão da PM. Freire está sendo velado na Capela da Associação da Vila Militar, em Curitiba. O enterro está marcado para às 17h no Cemitério Municipal do Água Verde.

Wagner deixa esposa e dois filhos: um rapaz de 20 anos e uma menina de 14.

