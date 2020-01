Prefeitura de São João do Ivaí convoca classificados para assumir concurso

Foi publicado no Diário Oficial a convocação de 15 profissionais que passaram no último concurso da prefeitura de São João do Ivaí, para que sejam admitidos imediatamente.

A convocação foi assinada pelo prefeito Fábio Hidek Miura na quarta-feira (15). A lista dos convocados está anexa ao documento. Os convocados assumirão cargos de enfermeiro, auxiliar de enfermagem, fonoaudióloga, serviços gerais e pedreiro.

Segundo o prefeito, o concurso foi realizado para suprir a demanda da prefeitura, e as convocações serão realizadas conforme a disposição de vagas. “As pessoas que estavam com contrato temporário e os aposentados estão saindo da folha, e com isso estamos convocando os classificados no concurso. É uma primeira etapa de chamamento, mas acreditamos que ainda abrirá outras vagas. Estamos convocando conforme a necessidade e condições para não gerar impacto negativo nos cofres públicos”, disse Hidek.