Uma fazenda no município de Cruzmaltina foi alvo de furto de defensivos agrícolas e outros utensílios que estavam em um barracão.

De acordo com informações do Destacamento de Policia Militar (DPM) local, a vítima relatou que o crime ocorreu na noite de quinta-feira (15).



A porta do barracão foi arrombada, e os bandidos ainda usaram o trator da propriedade para carregar os objetos furtados, e posteriormente estacionaram no mesmo local que estava antes.