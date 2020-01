Dupla usando Corsa com placas de Arapongas rouba bolsa de mulher em Ivaiporã

Na manhã de quinta-feira (16), a Polícia Militar (PM) foi acionada para dar atendimento a uma situação de roubo na Av. Souza Naves esquina com a Rua Sertanópolis, no centro de Ivaiporã/PR. Uma mulher teve a bolsa levada com violência por um indivíduo que estava acompanhado de outro homem em um Corsa prata com placas de Arapongas.

Conforme o Boletim de Ocorrência, um dos homens estava próximo ao carro em pé o outro na direção. Assim que a vítima passou, o indivíduo puxou a bolsa dela rompendo a alça, entrou no carro e fugiu sentido Bar do Zé Carlos, o carro virou em uma das ruas a esquerda e não foi mais visualizado.



A bolsa da vitima era de tecido na cor cinza, e continha um celular, a carteira de motorista, cartão SUS, cartão da Caixa Econômica Federal, carteira de doador de sangue, ambos em nome da vítima, e as chaves da residência.



O indivíduo que tomou a bolsa da mulher tinha aproximadamente 1,70 metros, magro, branco, cabelo curto, tatuagem na perna esquerda e usava shorts e camiseta. A vítima não soube descrever as características do homem que estava dentro do carro.



A PM realizou patrulhamento por diversos pontos da cidade, porém, sem êxito em localizar os autores do crime.