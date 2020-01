João Neto & Frederico é uma das atrações do aniversário de São João do Ivaí

Final de semana será agitado em São João do Ivaí com a festa em comemoração aos 55 anos da cidade, que será nos dias 17, 18 e 19 de janeiro, no Estádio Municipal.



A abertura será amanhã, dia 17, com o show da dupla Júlia & Rafaela. No sábado, dia 18, quem anima a galera e deve atrair grande público é João Neto & Frederico. No domingo, o encerramento será com os sertanejos Conrado & Aleksandro.

Durante a festa terá barracas de bebidas, comidas e parque de diversões todas as noites. A festa será aberta para o público. No entanto, é solicitada a doação de 1 quilo de alimento por família para ajudar alguma instituição.