Daniel se apresenta neste domingo (19) na festa de aniversário de Manoel Ribas 

O cantor Daniel se apresenta domingo, dia 19 de janeiro, no encerramento da programação de aniversário de Manoel Ribas. As apresentações artísticas gratuitas acontecem na Praça Interventor Manoel Ribas. Além de shows, a festa também vai contar com praça de alimentação e toda a renda revertida em prol do Lar dos Idosos, mantido pelo Rotary Clube de Manoel Ribas.

A festa começa amanhã (17) com apresentação da dupla Lucas Reis & Thiago; no sábado, dia 18, quem anima o evento é a Banda Herança e, no domingo, dia 19, o cantor Daniel agita o público. Segundo informações da organização do aniversário, são esperadas cerca de 10 mil pessoas para o show do sertanejo.