Sanepar divulga nota sobre falta d'água em Borrazópolis 

A Sanepar divulgou a pouco uma nota a respeito do desabastecimento da cidade de Borrazópolis por causa do rompimento de uma adutora na madrugada desta quinta-feira (16). Leia na íntegra:

"A Sanepar informa que, nesta quinta-feira (dia 16) o rompimento de uma adutora afeta o abastecimento em Borrazópolis. Equipes trabalham para recuperar o sistema mais breve possível. Caminhões-pipa vão auxiliar no abastecimento da população. A normalização do sistema será no decorrer da noite (dia 16).

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos! O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula".