Prefeitura de Jardim Alegre inicia execução de obras de pavimentação da Rua Castelo Branco

As obras de pavimentação poliédrica na Rua Castelo Branco, em Jardim Alegre foram iniciadas nesta semana com a terraplanagem. Serão pavimentados cerca de um quilômetro, da Avenida Paraná até a Rua Tapirunga, com investimentos de quase R$ 550 mil reais. Do total R$ 350 mil através de emenda parlamentar do deputado Rubens Bueno, e contrapartida da Prefeitura de quase R$ 200 mil.



Conforme Furlan a pavimentação objetiva melhorar as condições de trafegabilidade da cidade, proporcionando maior segurança aos motoristas e pedestres. “Era uma obra muito esperada, principalmente pelos moradores daquela região da cidade e que agora com o apoio do deputado Rubens Bueno está sendo executada”.

Furlan relata ainda que os serviços de pavimentação tem atenção especial da atual administração. Como exemplo, ele cita outros projetos com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) iniciados no início deste ano e que recebem investimentos de R$ 1.5 milhão, através de financiamento junto a Sedu/Paranacidades.



São obras de capa asfáltica nas vias pavimentadas com pedra irregular, dentre elas, as Ruas Londres, Rui Barbosa e Bandeirantes. Algumas vias de asfalto que se encontram em péssimas condições de trafegabilidade como a Ruas Brigadeiro, Tapuias e todas as vias do Jardim Borim também serão recuperadas.

A Rua Getulina em volta do Terminal Rodoviário, o prolongamento da Rua Londres e a cabeceira do Parque de Lazer e Esportes que está sendo construído entre o Jardim América e o Conjunto Habitacional José Paschulski também ganharão pavimentação com CBUQ.

“A nossa gestão tem uma preocupação especial em investir em em pavimentação. É garantia de qualidade de vida para a população, principalmente, para aqueles moradores que na época de chuva sofriam com a lama, e nos dias secos, com a poeira.”, disse Furlan.