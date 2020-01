Prefeito de Jandaia pede à equipe cautela com as contas públicas

O prefeito de Jandaia do Sul, Benedito José Púpio (PSC), o Ditão Púpio, esteve reunido nesta terça-feira (14) com toda sua equipe de chefes de departamentos e assessores. Na oportunidade, ele fez um balanço das ações executadas durante o exercício de 2019 e apresentou um planejamento para o decorrer de 2020.

No entanto, o que o prefeito insistiu junto à sua equipe é para que cada responsável por seu departamento procure dar agilidade às ações da maneira mais eficiente possível, com economia de recursos e tudo dentro da legalidade, ou seja, conforme determina a Lei de Reponsabilidade Fiscal. Enfim, que todo desperdício seja evitado e que a população continue tendo um atendimento também da melhor maneira possível.

“O que nós queremos é terminar o ano de 2020 da maneira como começamos, ou seja, com as contas sob controle”, afirmou o prefeito Ditão Púpio. Ele assegura que fechou o ano de 2019 com cerca de R$ 10 milhões em caixa, somando recursos livres e governamentais, além de salários e contas com fornecedores em dia. “É desta maneira que pretendemos continuar trabalhando neste novo ano que se inicia e até o seu encerramento”, assinalou.

Ditão Púpio observa que este é seu último ano de mandato e as eleições municipais serão realizadas em outubro. Ele já está no cargo pela segunda vez consecutiva e, desta forma, não pode concorrer à reeleição.

“A minha intenção é que todas as ações sejam executadas e concluídas antes das eleições. Isto porque depois das eleições nossa preocupação maior será preparar a Prefeitura para ser entregue ao futuro prefeito, com a situação financeira equilibrada e todas as contas pagas, tudo obedecendo aos rigores da lei fiscal. Depois que eu entregar o cargo ao meu sucessor, não quero ter problemas com os tribunais de contas e com ninguém”, declarou.

Quando assumiu o comando do município no primeiro mandato, Ditão Púpio lembra que pegou a Prefeitura com muitos problemas e, neste período, já pagou por exemplo cerca de R$ 3 milhões de precatórios. Mas hoje a administração municipal está bem arrumada, garantiu.

“Este é um ano chave para nossa administração, bem mais curto, mas que faremos um ótimo trabalho para fechar esse ciclo de cabeça erguida e com o sentimento que fizemos um bom trabalho nestes quatro anos. Temos muitos projetos para este ano que irão favorecer nossa população,” disse o prefeito.



APOIO

Sobre as eleições de 4 de outubro, quando serão eleitos prefeito, vice e vereadores, Ditão Púpio frisa que, no momento, não decidiu seu apoio para nenhum dos pré-candidatos. Ele observa que a maioria dos pretendentes à sua sucessão apoiou a eleição do governador Ratinho Junior (PSD), que é um grande aliado à administração municipal de Jandaia do Sul. Segundo ele, há vários pré-candidatos dentro do seu grupo político inclusive o vice-prefeito Valdecir Albieri (PV). O prefeito afirma que vai decidir seu apoio a um pré-candidato no mês de março.