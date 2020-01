Rompimento de adutora interrompe fornecimento de água em Borrazópolis

O rompimento da adutora de captação de água de Borrazópolis vai comprometer o abastecimento da cidade durante esta quinta-feira (16). O equipamento faz a captação da água do rio Laranja Doce, principal fonte de abastecimento do município.

De acordo com o gerente regional da Sanepar Luiz Carlos Jacovassi, o rompimento aconteceu durante a madrugada de hoje, causado pela ação do tempo no equipamento. "Essa adutora trabalha com uma pressão muito grande de água, e é comum que, com o tempo, ela venha a se romper", explicou.



Ainda de acordo com o gerente da estatal, equipes já estão trabalhando no local para restabelecer o fornecimento, que deverá ser normalizado somente no final do dia.