PRF apreende caminhão carregado com cigarros paraguaios em Mauá da Serra.

No início da madrugada desta quinta-feira (16), na BR 376 em Mauá da Serra, a equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou um caminhão com placas de Dourados/MS. Após solicitarem a documentação, a equipe desconfiou do nervosismo do condutor, que informou se tratar de uma carga de ketchup. Porém, após fiscalização minuciosa, foi verificado que se tratava de uma carga de aproximadamente 30 mil pacotes de cigarros do Paraguai. O condutor, de 35 anos, informou que pegou o veículo em Maringá/PR e receberia R$ 1.000, para levá-lo à Ponta Grossa/PR. Diante dos fatos, foi dada ordem de prisão ao condutor pelo crime de contrabando e a ocorrência encaminhada para a Polícia Federal de Londrina.