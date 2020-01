Objetos não identificados no céu chamam a atenção de moradores, no Vale do Ivaí

Moradores de Cruzmaltina, Borrazópolis, Faxinal e Kaloré ficaram intrigados após flagrarem objetos não identificados no céu, na noite de terça-feira (14). Alguns chegaram a acreditar que eram luzes de espaçonaves extraterrestres. Contudo, as imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a atividade de satélites no céu.

Especialistas afirmam que as luzes são os satélites Starlink, da empresa SpaceX que pretende colocar 12 mil satélites em órbita para universalizar o acesso à internet. Mas isso pode confundir a população e atrapalhar a visão das estrelas.

Segundo Elon Musk, CEO SpaceX, os satélites orbitam há uma altura que pode variar de 350 a 1.150 quilômetros em relação à superfície da Terra, e por isso podem ser vistos facilmente. Eventos semelhantes a estes foram registrados em todo o Brasil e em outras partes do mundo.