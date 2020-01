Prefeitura de Lunardelli realiza mutirão de limpeza contra a dengue em todo o município

Com o intuito de prevenir e orientar a população, a Prefeitura de Lunardelli, através da Secretária de Saúde realiza desde o início da manhã desta quarta-feira (15) realiza um mutirão contra a dengue. Equipes estão percorrendo estrategicamente diversos pontos do município com a missão de orientar e realizar trabalhos de prevenção. Até agora a cidade tem dois casos confirmados de pessoas com a doença.

Trabalham no mutirão cerca de 30 pessoas, dentre eles, agentes de saúde, agentes de endemias e servidores do serviço de limpeza e outras pastas, inclusive, 10 voluntários da Patrulha Ambiental do Rio Ivaí, moradores do Porto Ubá, em Lidianópolis, também colaboram no mutirão. No total, a Prefeitura disponibilizou três caminhões e duas caminhonetes, que estão trabalhando exclusivamente no mutirão.

A dona de casa Maria Aparecida Tofili aprovou a ação da Secretária municipal de Saúde. “Eu cuido do meu quintal, mas tem algumas pessoas que esquecem de cuidar. Meu quintal é limpinho, procuro sempre eliminar qualquer coisa que possa acumular água. Se todo mundo fizesse isso, não teríamos esse problema”.

A veterinária Fabiana Rurato Fernandes responsável pela Vigilância Sanitária (VISA), explica que o arrastão acontece até a próxima sexta-feira (17), em toda a cidade e nos dois distritos: Guaretá e Primavera. “Boa parte quintais ainda estão com muito lixo que acumulada água, o pessoal não vinha cuidando muito não, até pneus a gente vem encontrando bastante”.



Além de recolher os materiais, a equipe está orientando e notificando os proprietários onde existem problemas e situações que podem ser favoráveis a proliferação do mosquito da dengue, como terrenos baldios e quintais com mato alto, fossas abertas, dentre outros. “Existe uma lei municipal que autoriza o município a aplicar multas para esses casos. A gente está notificando, depois vamos retornar e se o problema não tiver sido resolvido, a multa será lançada”, assinala Fabiana.



Este é o terceiro mutirão no mês de janeiro que a Patrulha Ambiental colabora voluntariamente. Segundo Marildo de Oliveira, um dos voluntários, além de Lunardelli, os patrulheiros prestaram serviços nos mutirões de Rosário do Ivaí e Lidianópolis. “É uma maneira de estarmos conscientizando a população para o problema. Eu acredito que a prevenção é muito importante, e se todos os municípios tivessem essa atitude, a população não sofreria lá na frente esse problema da dengue”.



Segundo o prefeito Reinaldo Grola, Lunardelli, por enquanto, não corre risco de epidemia. “Queremos fazer um trabalho detalhado fechando o cerco contra a dengue. É hora de toda a população colaborar para que o mosquito não faça mais vítimas”.