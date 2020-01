Faxinal recolhe 17,5 toneladas de pneus inservíveis

Uma força-tarefa da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o setor de meio Ambiente, Serviços Urbanos e Coordenadoria de Vigilância Ambiental, Sanitária e Saúde do Trabalhador – CVASST de Faxinal recolheu cerca de 17,5 toneladas de pneus inservíveis. A ação foi realizada nesta terça-feira (14), no depósito de pneus inservíveis, localizado no pátio Municipal. Com esta coleta já são totalizados 62,95 toneladas de pneus inservíveis fora de circulação.

O recolhimento começou a ser feito pela prefeitura em 2017, após assinatura de convênio de cooperação mútua entre o município e a Associação Reciclanip de São Paulo - entidade vinculada à Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, que promove a coleta e o envio para reaproveitamento de pneus inservíveis para mais de 800 pontos em todo o País.

ALERTA – A Vigilância Sanitária alerta que um pneu pode demorar mais de 150 anos para se decompor. Por isso os pneus inservíveis, descartados de forma inadequada, podem causa sérios riscos ao meio ambiente e à saúde da população. Michael Bento, diretor da Vigilância Sanitária, ressaltou que os pneus abandonados em ruas, quintais e oficinas podem servir como foco para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.



Os pneus podem ainda causar entupimentos nas redes de esgoto, aumentando o risco de enchentes, além de poluir os rios e ocupar um volume significativo nos aterros sanitários. Caso sejam queimados de forma inadequada a fumaça gera poluição atmosférica. Por isso, é fundamental investir em sua reciclagem, evitando o descarte na natureza.

“Por isso solicitamos que a população e empresas de serviços, que utilizam pneus, colaborem com a Prefeitura, evitando jogar os pneus inservíveis em terrenos baldios, acarretando sérios riscos à saúde e ao meio ambiente, principalmente neste período de chuvas, onde o acumulo de água é maior”, declarou Bento.

Dúvidas, informações ou denúncias sobre a coleta de pneus inservíveis podem ser repassados a Vigilância Sanitária por telefone (43) 3461-22-81.