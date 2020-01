Homem suspeito de furtar bicicleta é atropelado durante fuga, em Ponta Grossa

Um homem suspeito de furtar uma bicicleta em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, foi atropelado por uma motocicleta na noite de terça-feira (14) enquanto fugia do local do crime.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o crime aconteceu a aproximadamente 100 metros do local do acidente, na BR-373, no trecho urbano da rodovia.

Conforme a PRF, ele tentou atravessar a estrada e foi atropelado pelo motociclista.

O suspeito do furto, de 40 anos, foi socorrido pelo Siate dos Bombeiros com lesões graves e foi encaminhado ao Pronto Socorro de Ponta Grossa.

De acordo com a PRF, ele será mantido sob custódia no hospital. Quando for liberado, ele será encaminhado à delegacia da Polícia Civil.

O motociclista, de 30 anos, também ficou gravemente ferido. Ele foi levado pela ambulância da concessionária que administra o trecho ao Hospital Unimed da cidade.