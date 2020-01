Jovem é preso após ameaçar e agredir a própria mãe, em Faxinal

Um jovem foi preso pela Polícia Militar (PM) noite de terça-feira, após ameaçar e agredir a própria mãe, em Faxinal. Após a confusão com a mãe, ele estava em um bar localizado na rua Ismael Pinto Siqueira.

De acordo com a PM, a mulher disse que o filho já havia a agredido no último domingo (12) deixando lesões no peito, e ontem a empurrou fez ameaças e quebrou o portão da residência dela.



Foi feito patrulhamento e logrado êxito em abordá-lo no local indicado pela vítima. Ele foi conduzido até a 53ª Delegacia Regional da Polícia Civil para as providências cabíveis.