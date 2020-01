Em Ivaiporã, mulher agride e quebra vidros do carro do ex-amásio

Na rodovia municipal Celso Fumio Makita, em Ivaiporã, um homem foi agredido pela ex-amásia. Após a briga ela também quebrou os vidros do veículo dele.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, o homem relatou que foi agredido com mordidas, arranhões e um golpe na boca com um pedaço de madeira. Posteriormente, a autora pegou uma enxada e quebrou os vidros do veículo dele, um Ford Fiesta azul.



Ao chegar na residência e ver a briga, a filha da vítima, pegou a mesma enxada e quebrou os vidros do veículo da autora, um Fiesta prata.



Diante dos fatos todos os envolvidos foram encaminhados até a 54ª Delegacia Regional de Polícia para as providencias cabíveis.