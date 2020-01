PM registra furtos em Ivaiporã, Lidianópolis e Lunardelli

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) registrou na terça-feira (14) furtos em três cidades da região, Ivaiporã, Lidianópolis e Lunardelli.

Na Rua Rio Grande do Sul, a vítima deixou a motocicleta Honda BROZ placa BAV 1820 estacionada por alguns minutos e quando retornou o veículo havia sido furtado. Ele foi informado por populares que um indivíduo com tornozeleira eletrônica, tatuagem no rosto, trajando shorts e camiseta havia saído do local com a motocicleta sentido bairro.

Ao chegar no sitio em Lidianópolis, o proprietário encontrou a porta da casa arrombada. Foi subtraído do local uma bomba costal vinte litros, duas roçadeiras e um motor para pulverização.

Em Lunardelli, na Rua Sete de Setembro um estabelecimento comercial também foi alvo de furto. Ao chegar ao serviço ontem por volta das 20 horas, o proprietário encontrou a porta dos fundos com sinais de arrombamento e deu falta de alguns produtos. Na noite anterior, ele havia trabalhado até as 22h30.