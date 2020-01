PM prende dois homens furtando casa em Mauá da Serra 

A Polícia Militar foi acionada hoje (14) à tarde, na Rua Luís Franciscon, em Mauá da Serra, após receber uma ligação de que dois homens estavam cortando a cerca elétrica de uma casa e chutando a porta principal do local.



Segundo informações da PM, a equipe encontrou um homem com uma mochila nas costas e com vários objetos pulando a janela dos fundos da casa. Ao ver o soldado, ainda de acordo com a PM, o rapaz tentou correr entrando em luta corporal com o policial.

No mesmo momento, os outros PMs entraram na casa que estava com a porta arrombada e encontraram outro homem saindo com uma bolsa de viagem nas mãos, com diversos objetos da casa. Segundo a PM, o homem também tentou sair correndo, mas foi contido pelos policiais.

O dono da casa furtada, segundo informações da PM, compareceu ao local e reconheceu os objetos furtados da sua propriedade. Diante do fato, os autores foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil, de Marilândia do Sul. para serem tomadas as medidas cabíveis.