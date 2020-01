Quartel do Corpo de Bombeiros em Ivaiporã começa a ganhar forma

O novo quartel do 1º Subgrupamento Independente do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, já começa a ganhar forma. A obra ficou parada por seis meses em 2019 por questão de ajuste da terraplanagem e foi retomada em setembro.

Os investimentos na edificação de R$ 6,1 milhões são através do Governo do Estado. A Prefeitura fez a doação do terreno de 4 mil metros quadrados que custou R$ 450 mil, a previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2020.

O novo quartel terá área construída de aproximadamente 2.5 mil metros quadrados, será composto de um edifício principal com dois pavimentos para área administrativa, e outras construções, tais como, refeitório, almoxarifado, pátio para viaturas, estacionamento para visitantes, alojamento, piscina para o treinamento e academia para adequação física da corporação.

Na manhã de ontem (13), o prefeito Miguel Roberto do Amaral (PSL), acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores Eder Bueno (PP) estiveram no canteiro de obras vistoriando o andamento da construção. “Estamos satisfeito com o ritmo dos serviços e a expectativa é entregar o mais breve possível à população. Essa é uma obra que irá valorizar e mudar para melhor a segurança da população de Ivaiporã e da região”, destacou.

Ele também lembrou e agradeceu o apoio do governador Ratinho Junior, e dos deputados Alexandre Curi (PSB), Artagão Junior (PSB) e Ademar Traiano (PSDB) para a construção do novo quartel na cidade.

O vereador Eder Bueno destacou o trabalho dos bombeiros na região, e disse que com a construção do novo quartel quem ganha é a população. “Os bombeiros já fazem um excelente trabalho. Com esse novo quartel, eles terão condições de melhorar ainda mais os serviços que prestam para a comunidade de Ivaiporã e região”.

O novo quartel está sendo construído estrategicamente na Rua Apucarana, e qualquer tipo de ocorrência em qualquer ponto da cidade ou no inicio da rodovia as viaturas chegarão no local em no máximo 5 minutos.