Lunardelli inicia amanhã arrastão contra a dengue

A prefeitura de Lunardelli, através da secretaria municipal de Saúde, promove nos dias 15, 16 e 17 de janeiro o Arrastão contra a Dengue, com o lema “Combater a Dengue é um dever meu, seu e de todos”. O objetivo é eliminar os locais que acumulam água e que são criadouros do mosquito transmissor.

Segundo o prefeito Reinaldo Grola, Lunardelli não está com risco de epidemia, mas a doença vem se alastrando nos municípios da região, deixando a equipe de saúde em alerta. “Queremos fazer um trabalho detalhado na cidade e nos distritos para que possamos fechar o cerco contra a dengue. É hora de toda a população colaborar para que o mosquito não faça mais vítimas”, assinala o prefeito.

De acordo com a secretária de Saúde, Regina Galego, novos casos de dengue foram confirmados no município, por isso que o arrastão será um divisor de águas para que a situação volte ao controle. “Não estamos em situação alarmante, mas não queremos ver nossa população doente. É preciso intensificar a eliminação de criadouros do mosquito para que seja interceptado esse momento de proliferação”.

Vale destacar que os agentes de saúde não realizarão a limpeza dos quintais, mas estarão atuando como orientadores da população. Os materiais que podem acumular água, bem como entulhos e lixo de quintais devem ser depositados pelos moradores na frente de suas casas para que a equipe da prefeitura faça a coleta.