Acidente na PR-323 em Sertanópolis deixa um morto

Uma pessoa morreu em uma batida entre uma caminhonete e um caminhão na PR-323, em Sertanópolis, na manhã desta terça-feira (14).

O motorista do caminhão informou à Polícia Rodoviária Estadual (PRE) que o motorista da caminhonete perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e bateu de frente no caminhão.

O acidente aconteceu por volta das 5h na altura do km 39 da rodovia.

Os socorristas do Siate foram chamados, mas o condutor do caminhonete morreu no local.

A rodovia foi parcialmente bloqueada pela PRE para o atendimento da ocorrência.

Com informações do G1.