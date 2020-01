Câmara de São Pedro do Ivaí devolve quase R$ 600 mil ao Poder Executivo

A Câmara Municipal de São Pedro do Ivaí fez nesta segunda-feira (13) a entrega simbólica de um cheque ao Governo Municipal. O valor é referente as devoluções mensais feitas pela Câmara ao poder executivo durante o ano de 2019.



No total, foi devolvido pela Câmara de Vereadores o valor de R$ 598.125,43, que foi distribuído em 12 parcelas. Para o presidente da Câmara, Rildo Camargo (MDB), os recursos devolvidos mostram que o Legislativo tem comprometimento e seriedade com os recursos públicos.



“Por lei, a Prefeitura repassa todo ano um valor à Câmara Municipal para cobrir as despesas decorrentes do ano. Como temos um planejamento financeiro levado à sério focado na economia, aplicamos estes recursos apenas para subsidiar as despesas fixas, como manutenção, água, luz e salários. Desta forma, conseguimos realizar a devolução ao poder público, ao longo do ano de 2019, de mais de meio milhão de reais”, explicou Rildo Camargo.



"Como as devoluções foram feitas mensalmente, usamos estes recursos em custeio em diversas áreas do setor público, com objetivo de levar melhorias à população”, disse o prefeito José Donizete Isalberti (PTB).



Além do presidente da Câmara e prefeito municipal, estiveram presentes ao ato os vereadores Wagner Ascencio (PRB), Marcos Aparecido Bernardes (DEM), Evaldo Domingues de Oliveira (DEM), Newton Kajimura (PSC), Maridelma Guimarães (PSDB), Rosely Aparecida Pereira da Silva (PTB) e Andreia Cassoli (PTB).