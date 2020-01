Usuário de crack é ameaçado por traficante em Lunardelli

Um usuário de crack, morador de Lunardelli (PR) que está com restrição de liberdade (tornozeleira eletrônica) e não pode sair após as 23 horas, está sendo ameaçado por uma dívida com traficante de drogas. O suposto traficante chegou a efetuar um disparo de arma de fogo contra a casa dele. Ontem (12), a vítima procurou o Destacamento da Polícia Militar (DPM), onde fez a denúncia.

Conforme o Boletim de Ocorrências, o usuário relatou aos polícias que a dívida de R$ 300,00 é referente a pedras de crack, e que o traficante foi até sua casa e pediu que vendesse crack até quitar sua dívida. Disse ainda que acabou apanhando do traficante e sob ameaças vendeu as drogas, restando como dívida cerca de R$ 100,00.

Mesmo assim, o autor tomou uma caixinha de músicas que estava na posse dele, mas que era de um amigo, e disse que devolveria só quando fosse pago R$ 200,00, pois a dívida teria aumentado. Sendo então repassado mais R$ 100,00 ao traficante.

No entanto, no sábado (12), o autor começou a passar em frente à casa dele, fazer ameaças e chegou a efetuar um tiro contra a casa. Como o usuário estava sem telefone só conseguiu acionar a PM na segunda-feira. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São João do Ivaí.