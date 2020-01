Motorista é vítima de roubo em frente ao hospital em Lunardelli

Após encaminhar uma mulher ao Hospital de Lunardelli, um motorista dono de uma barraca de lanches na cidade, acabou sendo assaltado por dois homens na noite de anteontem (12), por volta das 23 horas. Os bandidos levaram R$ 300,00 da vítima e fugiram em uma moto.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, quando o motorista saía do hospital, ele foi surpreendido pela dupla que estava em uma moto vermelha. A vítima relatou que sentiu um cano de arma de fogo nas costas, porém, não chegou a visualizar a arma de fogo.

O homem entregou aos bandidos aproximadamente R$ 300,00 reais em dinheiro e disse aos bandidos que não estava com as chaves do carro. Os policiais fizeram patrulhamentos pela cidade, mas, sem êxito em abordar qualquer motocicleta com as características repassadas.