Repasse da Câmara de Ivaiporã em 2019 para o Executivo foi de mais de R$ 1 milhão

A Câmara de Vereadores de Ivaiporã repassou para Prefeitura de Ivaiporã em 2019 o valor de R$ 1.030,00. O recurso é referente à economia feita pelo Legislativo, sobre o duodécimo, que é repassado mensalmente pelo próprio Executivo para que a Câmara mantenha suas atividades. Os valores estão sendo aplicados em obras de estruturas urbanas, pedras irregulares e no setor rural.

De acordo com o Prefeito Miguel Roberto do Amaral, o valor devolvido é fruto de uma administração transparente do atual presidente Eder Lopes Bueno. Ele destaca ainda o apoio dos vereadores, e o sucesso da parceria entre o Executivo e o Legislativo.

“Essa economia significa que o presidente tem uma gestão eficaz, que é um dos princípios da gestão pública. Nunca vi um presidente trabalhar tanto pelos interesses do município como o Éder Bueno; ele tem feito um trabalho diferenciado, deixando as questões políticas em segundo plano”, disse Amaral.

Bueno diz que procura realizar um trabalho voltado ao interesse público, e também agradece o apoio dos vereadores e servidores. "É fruto do esforço de funcionários e vereadores. Isso tem ajudado a administração municipal a realizar as obras que estão em execução em Ivaiporã”, ressaltou.