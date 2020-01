Polícia Civil prende dois suspeitos de matar funcionário de tabacaria com mais de 40 tiros 

A Polícia Civil de Marialva prendeu dois suspeitos de matar o funcionário de uma tabacaria no município. O crime aconteceu na noite de sábado (11).

Câmeras de segurança instaladas no estabelecimento registraram o momento em que dois homens entram no local e atiram mais de 40 vezes contra Pedro Henrique Teixeira Martins, de 27 anos que morreu no local. Após matar o rapaz, os homens fugiram sem levar nada.

A Polícia Civil informou que ouve os dois suspeitos presos na tarde desta segunda-feira (13). Até a publicação desta reportagem, a polícia não havia divulgado detalhes sobre a prisão.