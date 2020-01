Um homem foi vítima de uma lesão corporal com arma branca na madrugada de domingo (12), na estrada do Porto Espanhol, no município de Rio Branco do Ivaí. Ele foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Municipal.

Após receber os primeiros socorros na unidade de saúde, a vítima precisou ser

transferida para um hospital de Ivaiporã. O homem não portava documentos.

*Mais informações em breve