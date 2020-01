Vítima de afogamento é resgatada por helicóptero em parque aquático na região

Um homem de 37 anos foi resgatado de helicóptero neste domingo (12), do Ody Park Aquático, em Iguaraçu, região de Maringá, após se afogar em uma das piscinas.

Ele foi encontrado submerso, e teve uma parada cardiorrespiratória. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que estava no local com a família, fez os primeiros atendimentos.



Em seguida, socorristas do SAMU, além de socorristas do próprio parque, prestaram atendimento. A vítima foi reanimada e em seguida, estabilizada e encaminhada pelo helicóptero do SAMU até o Hospital Universitário (HU) de Maringá.



O estado de saúde do homem é grave.