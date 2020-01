Suspeito de estuprar bebê de 1 ano é preso em Rolândia

Um homem foi preso na cidade de Rolândia, suspeito de ter estuprado um bebê de 1 ano e 5 meses.

Segundo informações da polícia a mãe informou que a criança havia ficado com uma babá de 14 anos e com um primo. A mulher disse que chegou em casa por volta das 15h30 e que somente às 22 horas percebeu que havia algo errado com o filho.

A mãe levou a criança ao hospital São Rafael, de Rolândia, na última quinta-feira (09). A médica que atendeu o bebê suspeitou de abuso sexual e acionou a polícia e o Conselho Tutelar.

Os exames realizados no hospital apontaram que o ânus do bebê apresentava vermelhidão, secreção e odor fétido.

O suspeito que reside com a mãe da criança foi detido. Já o bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina para exames.

O laudo dos exames deve ficar pronto nesta segunda-feira (13). O suspeito está preso na delegacia de Rolândia.





Com informações O Comuniqueiro.