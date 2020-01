Jovem é assassinado a tiros em Marialva 

Um jovem de 27 anos que estava trabalhando no caixa de uma tabacaria localizada na Presidente Nereu Ramos, centro de Marialva, foi assassinado a tiros, durante a noite de sábado (11).

Dois homens encapuzados e armados com pistolas invadiram o comércio e atiraram várias vezes. Pedro Henrique Teixeira Martins morreu na hora.

Testemunhas relataram para a Polícia Militar (PM) que os criminosos fugiram em um Golf. Na hora dos tiros, haviam clientes na tabacaria, o que causou uma grande correria. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a perícia, foi recolhido na cena do crime 44 estojos de pistola calibre 9mm. A perita criminal confirmou que só na cabeça e face da vítima haviam 10 perfurações. Toda ação dos assassinos foram filmadas por câmeras do estabelecimento. A Polícia Civil já solicitou as imagens.

O caso será investigado.