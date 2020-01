Pai flagra homem dentro do quarto da filha de 9 anos, em Borrazópolis

Um pai acordou na madrugada de ontem (11), em Borrazópolis no Paraná, com a filha de 9 anos dizendo que um homem estava dentro do quarto dela. A PM foi acionada e prendeu o homem de 28 anos, ainda dentro da casa da vítima.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) que foi registrado às 0h20, a menina contou ao pai que quando acordou estava com a calcinha abaixada até o joelho. Na sequência, o pai abordou o indivíduo ainda no quarto da filha e o segurou até a chegada da equipe de plantão.

O pai da vítima relatou ainda que o mesmo individuo foi visto no quintal de sua residência de manhã há um tempo atrás, e no momento que abriu a porta ele saiu correndo.

Diante dos fatos o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 53ª Delegacia Regional de Polícia para as providências cabíveis.