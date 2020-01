Motorista é preso com quase meia tonelada de maconha, em Jandaia do Sul

Um homem foi preso e quase meia tonelada de maconha apreendida, por volta das 11 horas deste sábado (11), na BR-376, em Jandaia do Sul. A droga estava escondida em um Ford Focus.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe que fazia fiscalização na rodovia deu ordem de parada ao veículo, contudo o motorista desobedeceu a ordem e fugiu em alta velocidade na contramão. Ao chegar próximo ao trevo de Jandaia do Sul, o condutor fez o retorno em alta velocidade. Os policiais precisaram atirar contra os pneus do Focus para fazê-lo parar o carro.

Mesmo com pneu furado, o condutor tentou continuar a fuga mas o carro teve uma pane e parou. O suspeito abandonou o veículo na rodovia e fugiu a pé com uma mochila. Ele se embrenhou em uma área de mata às margens da rodovia, mas acabou sendo capturado pelos policiais.

No veículo foram localizados 33 fardos de maconha no porta-malas, no local onde ficava o banco traseiro e no assoalho que após pesados totalizaram 475,25 kg. O condutor, identificado como sendo Eduardo Tigre Nogueira dos Santos, disse que pegou o veiculo carregado com a droga em Matelândia e a levaria para Curitiba e receberia a quantia de R$ 6 mil pelo transporte. O homem e a droga foram encaminhados à delegacia.