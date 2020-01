Travestis e cliente promovem pancadaria em quarto de motel após desacordo comercial

Dois travestis e um cliente promoveram uma pancadaria, em um quarto de motel, na sexta-feira (10), em Londrina. Segundo a polícia, a briga começou por causa de divergências quanto ao valor do programa, bebidas e drogas que o cliente usou enquanto estava no quarto.

Um dos travestis sofreu um corte no pé e no antebraço direito, já o outro teve escoriações no rosto. O cliente também ficou ferido e todos foram atendidos e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Sabará, e depois levados para a delegacia.