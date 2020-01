Homem resiste a prisão em Godoy Moreira, entra em luta corporal com a PM e é atingido com tiro na perna

Após resistir a prisão, ameaçar e tentar pegar a arma dos policiais um homem foi atingido na coxa esquerda em Godoy Moreira. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de São João do Ivaí para atendimento médico e posteriormente para a Delegacia de Polícia.

Conforme informações da 6ª Companhia Independente da Polícia , a ocorrência que foi registrada na sexta-feira (10) teve início durante patrulhamento na cidade por volta das 13 horas, quando a guarnição avistou um homem conduzindo uma motocicleta Honda CB 300R azul.

Como o condutor já é conhecido das equipes policiais da região e é de conhecimento de que não possuí CNH foi dado voz de abordagem, porém, a ordem foi ignorada e o condutor fugiu. Inclusive, subiu em calçadas colocando em risco a vida dos transeuntes.

Ainda segundo a PM, em frente a uma casa na Rua Curitiba, o condutor parou a moto e ignorou as ordens de abordagem entrando para dentro do quintal. De lá ele passou a ameaçar a equipe dizendo em tom de ameaça que iria na casa do policial.

Foi necessário o uso de força física para conter o mesmo que se negava ser algemado. Em dado momento durante luta corporal, quando o autor tentava pegar a arma dos policiais, para evitar riscos para a equipe se fez necessário realizar um disparo contra a perna do autor.