Prefeitura de Jardim Alegre investe R$ 1,5 milhão na malha viária 

A Prefeitura de Jardim Alegre tem intensificado os investimentos na infraestrutura urbana, principalmente, na recuperação da malha viária com o recapeamento asfáltico das vias e pavimentação de novas ruas que ainda não contam com asfalto.

Para este início de ano a administração municipal tem um novo projeto de mais de R$ 1.5 milhão que já começou a ser executado. Os recursos para execução dessas novas obras são através de financiamento junto a Sedu/Paranacidades.



Nesta semana, por exemplo, teve início as obras de capa asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas vias com pedra irregular. Estão sendo contempladas as Ruas, Londres, Rui Barbosa e Bandeirantes. Algumas vias de asfalto que se encontram em péssimas condições de trafegabilidade como a Ruas Brigadeiro, Tapuias e todas as vias do Jardim Borim também serão recuperadas.



A Rua Getulina em volta do Terminal Rodoviário, o prolongamento da Rua Londres e a cabeceira do Parque de Lazer e Esportes que está sendo construído entre o Jardim América e o Conjunto Habitacional José Paschulski.também ganharão pavimentação com CBUQ.



Conforme o prefeito José Roberto Furlan (PPS), as obras que visam melhorias nas vias públicas, promovem mais segurança e trafegabilidade em diversos bairros da cidade. “Nossa administração trabalhou muito para buscar investimentos e fontes de recursos que foram empregados na infraestrutura da cidade”



Nesse aspecto, segundo Furlan, a recuperação e pavimentação da malha asfáltica em Jardim Alegre foi prioridade, desde o primeiro dia da atual gestão. “Graças a Deus e ao bom trabalho da nossa equipe e o apoio da Câmara de Vereadores vamos concluir o mandado com praticamente 100% das vias de Jardim Alegre com boas condições de trafegabilidade, bem diferente, do que quando assumimos”.