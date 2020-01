Menor tenta fugir com carro na marcha ré e causa colisão em São João do Ivaí

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (10), em São João do Ivaí. Um deles estava conduzindo um Chevette, cor vermelha, quando foi avistado pela equipe da PM que fazia patrulhamento pelo Conjunto Dona Valda.

A polícia então emitiu sinais sonoros e visuais para que o condutor parasse, mas não houve cooperação. O adolescente engatou a marcha ré e começou a fugir da viatura pela rua Lércio Costa, subindo a Antônio Jacinto Pieraço, momento em que o condutor bateu o carro em um poste, e, posteriormente, a um Fiat Uno, cor vermelha, que estava estacionado.

Além do fato do adolescente não ter CNH, o veículo apresentava pendências junto ao Detran e foi apreendido e levado ao pátio da PM. O Conselho Tutelar e os pais dos menores foram solicitados para confecção do boletim e demais providências.