Homem é preso por porte ilegal de arma em Mauá da Serra

Um homem de 31 anos foi preso em Mauá da Serra por porte ilegal de arma de fogo. Além disso, ele também teria ameaçado uma pessoa. O caso aconteceu em Mauá da Serra.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito foi até uma casa e teria ameaçado uma pessoa de morte. A PM realizou buscas e encontrou o homem, que chegava na casa dele.

Durante buscas dentro do carro, a PM encontrou embaixo do banco do passageiro, um revólver marca Taurus calibre 32 com seis munições.

O suspeito disse que não tinha os documentos exigidos por lei para portar a arma e nem a documentação do revólver. Ele foi preso.