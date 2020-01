Uma fazenda localizada na estrada rural Campina dos Gomes em Faxinal foi alvo de arrombamento e furto. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) na madrugada de ontem (9).

Foram arrombadas as porteiras, portas e janelas das residências na sede da fazenda, sendo levados diversos objetos do local. A equipe do Destacamento da Polícia Militar (DPM) local realizou buscas pelas proximidades, porém, sem êxito em localizar os objetos ou autores do furto.