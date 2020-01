Objetos furtados no Pátio de Máquinas da Prefeitura de Arapuã foram recuperados

Dezenas de pneus de veículos pesados, ferramentas e algumas baterias de caminhão que tinham sido furtadas na quarta-feira (8) no pátio de máquinas da Prefeitura de Arapuã foram recuperados ontem. Os objetos estavam na estrada rural do Bem-te-vi escondidos em uma plantação de milho. As informações foram confirmadas pela 6ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a equipe tendo conhecimento do furto adquiriu diversas informações dos possíveis paradeiros dos objetos e iniciou as buscas pela região. Por volta 17h30 os policiais retornavam de um patrulhamento, quando notaram um funcionário da Prefeitura procurando os objetos em uma plantação.

Ele havia recebido informação que os objetos estavam escondidos naquele local. Após buscas, foi logrado êxito em encontrar todos os objetos furtados mais ao fundo da plantação de milho.