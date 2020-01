Polícia Militar registra duas ocorrências de furto em São João do Ivaí

A Polícia Militar de São João do Ivaí registrou duas ocorrências de furto na quinta-feira (9). Os casos foram em uma casa na Av. Curitiba nas proximidades do Cemitério Municipal que foi arrombada e em uma Academia, onde foi furtado um celular.



De acordo com o Boletim de Ocorrência da PM, na residência a vítima informou que os bandidos quebraram parte do muro nos fundos da casa e fizeram um buraco na porta de madeira da cozinha. Foi levado do local, aparelho de TV, um ar condicionado, dois botijões de gás, um ventilador e um micro-ondas.

Por volta das 11 horas, a PM foi acionada por um policial que se encontrava de folga para atender o furto de um aparelho celular que havia sido furtado em uma Academia. Alguns minutos depois, o policial ligou novamente e informou que havia localizado o suspeito no Jardim Ivaí.

Durante a abordagem, foi encontrado com o suspeito o celular furtado. Ele foi detido e conduzido para a Delegacia de São João do Ivaí para os procedimentos cabíveis.