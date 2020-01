Faxinal revitaliza ginásio de esportes Manecão

Dando sequência ao cronograma de obras do município, continuam os trabalhos de reforma e adequações no Ginásio de Esportes Manecão, em Faxinal. A obra, orçada em quase R$ 260 mil, inclui: revisão da cobertura; ampliação da quadra; troca do piso; construção de bancos de reserva; reforma dos vestiários; construção de banheiro para deficientes e pintura.

A previsão é que a obra termina no final de abril. Além da reforma do Ginásio, a Prefeitura através do Departamento de Planejamento já iniciou a construção de duas quadras poliesportivas, uma no Jardim Nossa Senhora de Fátima e outra coberta na Vila Nova/Vila Velha.

O Prefeito de Faxinal, Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo (PSD), ressaltou a parceria do governo do estado e o trabalho de equipe. Os recursos para a revitalização do ginásio vêm de emenda parlamentar do deputado federal Sergio Souza, através do Ministério da Cidadania.

“O ano de 2019, foi de muito trabalho, economia, parceria do governo do estado, deputados que representam nosso município, vereadores e equipe, isso foi fundamental para vencermos a crise. Esse ano já começamos com o pé direito, recebendo recursos de mais de R$ 2 milhões para recapeamento asfáltico, a conclusão da reforma e ampliação do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal e, por ai vem muito mais”, disse o prefeito.