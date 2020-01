Associação comercial de São João do Ivaí divulga ganhadores da campanha de Natal 

A Associação Comercial e Empresarial de São João do Ivaí (ACISJI) divulgou os ganhadores dos prêmios da campanha de Natal. O sorteio foi realizado ontem (8), na quadra da Praça da Bíblia

CONFIRA OS GANHADORES:

1º Prêmio: MOTO POP 110i Honda 0 km - Ganhador: Fabricio de Souza Martins



2º Prêmio: 1 Vale Brindes de R$ 1.000,00 - Ganhador Gracinda Neri Moser



3º Prêmio: 3 Vale Brindes de R$ 500,00 - Ganhadores: Ana Paula Crepaldi, Anésia Ribeiro e Lourdes Santos de Araújo

4º Prêmio: 10 Vale Brindes de R$ 500,00 - Ganhadores: José Francisco Pimenta, Dora Cestari Ribeiro de Paula, Giovanna Letícia C. do Couto, Sirlene de Oliveira, Olázia C. Lourençon, Adão Felix Leite, Márcia Frederico, Antônio da Silva Gonçalves, Andressa Ribeiro Maciel, Idalina Ribeiro.







* Informações Canal HP São João do Ivaí