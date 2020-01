Uma carreta bitrem carregada com trigo tombou na PR-453, entre Borrazópolis e Faxinal, em um trecho conhecido como 'Pedreirinha'. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (8).

O motorista Valdemar Cristiano Lourenço, sofreu ferimentos leves. A Polícia Rodoviária do Porto Ubá, vai apurar as causas do acidente.

A carga de trigo, ficou espalhada pela rodovia.