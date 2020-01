Jiboia viaja de Kaloré até São Paulo escondida dentro de carro 

Um motorista sofreu um grande susto após encontrar uma jiboia com cerca de 2,30 metros morta no motor do carro depois, de viajar por 8 horas e rodar 650 quilômetros entre uma fazenda em Kaloré (PR) até Itupeva (SP), no interior de São Paulo.

Um vídeo foi divulgado nas redes sociais na quarta-feira (8), e mostra os Bombeiros retirando a jiboia do carro. Veja:





O motorista do carro, Thyago Rihayem, contou que passou o fim de ano com a família no interior do Paraná e voltou para São Paulo no dia 2 de janeiro. Porém, somente no dia 4 que sentiu um cheiro forte no carro.

Thyago ainda contou que viu algumas gotas e muitas moscas ao redor do carro. Ele acreditava que era um gato, mas ao abrir o capô, encontrou a cobra. Segundo o rapaz, ele quase teve um 'treco'.

A jiboia ficou presa em um vão entre o motor e o capô. Como não conseguiu tirar sozinho, ele foi até uma base do Corpo de Bombeiros, que fez a retirada da cobra.