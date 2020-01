O motorista de um Fiat Palio foi detido na noite de ontem (8), em Ivaiporã, e encaminhado a 54ª Delegacia Regional de Polícia por embriaguez ao volante.

Teste do bafômetro resultou 0,37 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O flagrante aconteceu após colisão do veículo Pálio com uma Honda CG Titan no cruzamento da Rua Tiradentes com Rua Luiz Pasteur.

O piloto ficou ferido e foi socorrido e encaminhado pelo Siate ao Pronto Atendimento Municipal (PAM).