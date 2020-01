Homem com passagem por roubo é preso em São João do Ivaí por tráfico de drogas

A equipe da Rotam da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ªCIPM) prendeu na tarde de ontem (8), em São João do Ivaí, um homem por tráfico de entorpecentes. O detido tem passagem por roubo no estado do Mato Grosso.

O flagrante aconteceu em uma casa na Rua Ivaiporã, 747 na Vila Santa Terezinha, onde havia denúncias que o morador estaria comercializando drogas. De posse das características do morador, os policiais realizaram patrulhamento pelas imediações e localizaram o suspeito.

Foi feita abordagem e encontrado no bolso dele uma bucha de cocaína pesando aproximadamente 0,120 miligramas. Diante do flagrante foi feito buscas na residência e encontrada mais 21 buchas de cocaína pesando aproximadamente 5,60 gramas e 59 pedras de crack pesando 10,2 gramas.

No forro da casa foi localizado ainda embrulhado em uma sacola plástica quatro munições deflagradas calibres 36 e 28.

Dante dos fatos foi dado voz de prisão e o detido encaminhado à Delegacia de São João do Ivaí. Questionado sobre a situação criminal, ele afirmou que tem passagem por roubo em Mato Grosso.