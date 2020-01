Faxinal obtém R$ 2,2 milhões para obras de recape asfáltico

O refeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo (PSD), começou o ano anunciando o que ele considera boas notícias para o município. Na última segunda-feira (6) ele assinou com o governo do Estado convênio para recapeamento asfáltico das ruas da cidade. O montante assinado na Secretaria de Infraestrutura e Logística foi no valor de R$ 2,2 milhões, recurso que já está disponível para investimento nessa obra.



“Assinei hoje convênio para recapeamento de ruas do município com Concreto Betuminoso Quente (CBUQ). Tudo isso graças ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, ao deputado estadual Alexandre Curi e ao nosso governador Ratinho Júnior. Agora vamos licitar e em 60 dias as obras terão seu início”, informou o prefeito.



Gallo ainda ressaltou que a Prefeitura de Faxinal, através do Departamento de Serviços Urbanos, realiza a operação tapa-buracos constantemente na área urbana para melhorar as condições de tráfego, mas o problema é resolvido temporariamente. Com o recurso, o prefeito espera recuperar todas as ruas e vias da cidade, dando mais segurança para os veículos e pedestres.