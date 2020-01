Sorteio da promoção Natal ACISJI acontece hoje 

A Associação Comercial e Empresarial de São João do Ivaí (ACISJI), realizará na noite dessa quarta-feira (08), na Praça da Bíblia, com início às 19h00, o sorteio da promoção Natal ACISJI 2019. A promoção contou com diversas empresas associadas e mexeu com a economia da cidade.

Os prêmios que serão sorteados são: uma moto Honda 110i, 1 vale binde de R$ 1,000, 3 vale-brindes de R$ 500,00 e 10 vale brindes de R$ 300,00. A noite contará com baile animado pelo cantor Santiago Teclas, distribuição de bexigas, barraca beneficente do Lar São Lourenço e Casa Lara (a renda será revertida para as instituições) e Feira Livre.

Se você ainda não preencheu seu cupom, corra para uma empresa associada ACISJI.





* Informações Canal HP / Vale do Ivaí